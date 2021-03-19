Свыше 1000 человек за год пандемии прошло через обсерваторы в Томской области

Для тех, кто не мог самоизолироваться дома, открылись обсерваторы. Первый из них распахнул двери 26 марта 2020 года, через неделю после объявления в регионе режима повышенной готовности.

Один из трех обсерваторов открыт сейчас в регионе для приезжающих из других стран и областей РФ. Данные структуры с начала пандемии приняли в общей сложности более 1 тыс. человек. В действующем обсерваторе в настоящий момент живут 4 человека, сообщили в облздраве.

Напомним, 18 марта исполнился год с того времени, как в Томской области был зарегистрирован первый пациент с COVID-19. В тот же день губернатором был введен режим повышенной готовности, предусматривающий двухнедельный карантин для прибывающих в регион. Для тех, кто не мог самоизолироваться дома, организовали обсерваторы. Первый из них распахнул двери 26 марта в центре делового сотрудничества и отдыха «Томь», за ним открылись обсерваторы «Заповедное» и «Зеленый мыс».

За год в Томской области зарегистрировано 30 982 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, выздоровело 29 679 пациентов, 334 умерло, добавили в региональном департаменте здравоохранения.