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Коронавирус Covid-1919 марта 2021 6:28

Свыше 1000 человек за год пандемии прошло через обсерваторы в Томской области

Такие итоги обнародовал на днях облздрав
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Для тех, кто не мог самоизолироваться дома, открылись обсерваторы. Первый из них распахнул двери 26 марта 2020 года, через неделю после объявления в регионе режима повышенной готовности.

Один из трех обсерваторов открыт сейчас в регионе для приезжающих из других стран и областей РФ. Данные структуры с начала пандемии приняли в общей сложности более 1 тыс. человек. В действующем обсерваторе в настоящий момент живут 4 человека, сообщили в облздраве.

Напомним, 18 марта исполнился год с того времени, как в Томской области был зарегистрирован первый пациент с COVID-19. В тот же день губернатором был введен режим повышенной готовности, предусматривающий двухнедельный карантин для прибывающих в регион. Для тех, кто не мог самоизолироваться дома, организовали обсерваторы. Первый из них распахнул двери 26 марта в центре делового сотрудничества и отдыха «Томь», за ним открылись обсерваторы «Заповедное» и «Зеленый мыс».

За год в Томской области зарегистрировано 30 982 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, выздоровело 29 679 пациентов, 334 умерло, добавили в региональном департаменте здравоохранения.