Госавтоинспекция разъяснит томичам суть реформы экзамена на права

Сейчас в Интернете (в том числе в соцсетях) распространяется много недостоверной информации, искажающей смысл изменений в правила сдачи экзаменов на водительские удостоверениня.

По информации ТАСС, Госавтоинспекция России в связи с предстоящими изменениями в правила проведения экзаменов на получение водительских прав, что вступят в силу с 1 апреля, запустила акцию по их разъяснению.

Как отметили в ведомстве, нововведения затрагивают интересы широкого круга жителей и активно обсуждаются в средствах массовой информации. Вместе с тем, сейчас в Интернете (в том числе в соцсетях) распространяется много недостоверной информации, искажающей смысл и содержание реформы.

Как отмечают корреспонденты ТАСС, в этой связи ГИБДД готова компетентно разъяснить волнующие граждан подробности. Для участия в акции желающие с 18 до 21:00 мск 21 марта могут направить свои вопросы по данной теме на адрес электронной почты ekzamengibdd@gmail.com. При этом, как подчеркнули в Госавтоинспекции, желательно указать имя и фамилию автора вопроса, а также регион проживания. Ответы на наиболее часто встречающиеся, актуальные и проблемные вопросы даст начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг ГУ ОБДД МВД России Роман Мишуров.