Получил ожоги и угорел: в Томске мужчина после пожара в бане попал в больницу

Пожар в деревянной бане стал причиной того, что пенсионер из пос. Родионово получил ожоги и отравление угарным газом, из-за чего был госпитализирован в ТОКБ. Состояние пострадавшего не уточняется.

В 2.18 на пульт оперативного дежурного ГУ МЧС по Томской области поступило сообщение о возгорании стандартной брусовой бани в Советском районе областного центра (пос. Родионово), сообщила пресс-служба управления.

- Сгорела деревянная обрешетка крыши бани, частично прогорело потолочное перекрытие. Обгорели стены внутри и снаружи. Площадь пожара составила 24 кв. м, он был ликвидирован в 3.04 часа ночи. Мужчина 1953 года рождения получил ингаляционное отравление угарным газом, ожоги пламенем левой кисти, лица (пострадавший госпитализирован в токсикологическое отделение ОКБ). Причина пожара устанавливается, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в 5.17 утра на ул. Севастопольской, 156 занялся огнем 2-квартирный бревенчатый жилой дом 8х10 м, где обгореть успел только угол снаружи. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 3 человека. Причина пожара устанавливается. На месте работали 2 автоцистерны и 9 спасателей, добавили в региональном управлении МЧС.