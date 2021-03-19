Погода в Томске 19 марта 2021: тепло, порывистый ветер и без осадков

Сегодня с утра идет снег, тепло, а Роспотребнадзор сообщил, что число заболевших ОРВИ возрастает. в том числе и в связи с тем, что нужно одеваться по погоде. Берегите себя, томичи, будьте здоровы!

Сегодня в областном центре будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 4 - 9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем -1, +1°С. На дорогах гололедица.

В регионе также сохранится переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура днем -1, +4°С. На дорогах гололедица.