Количество безработных в Кожевниковском районе Томской области снизилось почти в два раза

Руководители обсудили ситуацию в Кожевниковском районе Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел рабочую встречу с главой Кожевниковского района Александром Малолетко. Глава области обсудил с главой района социально-экономическую ситуацию в муниципалитете и дал ряд поручений, сообщил портал администрации региона.

Глава самой южной территории рассказал губернатору о развитии агропромышленного комплекса. Так, в прошлом году урожайность зерновых в житнице Томской области превысила 27 центнеров с гектара (на 4 центнера больше показателей 2019 года), а валовый сбор хлеба приблизился к отметке в 170 тысяч тонн в амбарном весе (в 2019 году – около 142 тысяч). Производство молока также выросло почти на 3 тысячи тонн – до 27 тысяч в 2020 году. А средний надой на одну корову в районе составил 7 420 килограммов.

Губернатор Сергей Жвачкин заострил внимание кожевниковского главы на подготовке к посевной. В этом году в районе планируют засеять свыше 82 тысяч гектаров. На полях будут работать более 700 единиц техники. Глава региона сообщил Александру Малолетко, что сам приедет в район оценить, как началась посевная.

Особое внимание на встрече Сергей Жвачкин уделил развитию рынка труда и восстановлению занятости на территории. Губернатор позитивно оценил работу местной власти в этом направлении: за три месяца количество безработных в Кожевниковском районе снизилось с 718 человек по состоянию на 1 декабря 2020 года до 383-х на 1 марта нынешнего.

– Сегодня главная задача власти всех уровней – рост доходов людей и нормализация на рынке труда. Кожевниковцы эту задачу успешно решают, и должны максимально использовать свои конкурентные преимущества в аграрном секторе, производстве и переработке сельхозпродукции. Удачная логистика и «южный» климат района вам в этом помогут, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин по итогам встречи с главой.