В Томской области прививка от COVID-19 первым компонентом вакцины временно приостановлена

Вакцинация в Томске временно остановлена в ожидании новой партии вакцины

Всего с начала вакцинации прививки поставили 34 507 человек, в том числе 20 695 – сделали вторую апликацию. Среди них более 12 000 жителей Томской области старше 60-ти лет. Сейчас на территории региона продолжается вакцинация вторым компонентом, сообщает сайт областного департамента здравоохранения.

Вакцинация от COVID-19 первым компонентом продолжится при поступлении очередной партии вакцины

– Оставшаяся в регионе вакцина от новой коронавирусной инфекции израсходована на 99%, все дозы расписаны по людям, записавшимся на вакцинацию. Спрос на данный момент превышает предложение, поэтому новую партию вакцины мы ждем как другие регионы, полностью готовыми – кабинеты вакцинации, медицинский персонал, списки желающих. По мере ее поступления пациентов оперативно будут приглашать на вакцинацию. Вакцинация будет проходить еще в течение нескольких месяцев, поэтому можно не беспокоиться – за это время все томичи и жители районов области, желающие привиться, обязательно будут привиты, – отметила Наталия Метелева.

На сегодняшний день около 45 тысяч жителей Томской области записались на вакцинацию от коронавируса. Вакцинация проводится препаратом «Гам-КОВИД-вак» (Спутник V). Очередная партия «Гам-КОВИД-вак» придет в ближайшее время – ориентировочно в конце месяца, поставка других вакцин в регион пока не ожидается.