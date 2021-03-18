В лесничестве в Томской области возбуждены несколько уголовных дел о даче и получении взяток

Древесина из лесов страны остается самым выгодным товаром, за который дают взятки

Следственным комитетом РФ по Томской области на основании материалов УЭБиПК УМВД России по Томской области возбуждены уголовные дела по фактам дачи и получения взяток в Кедровском лесничестве филиала ОГКУ «Томское управление лесами» по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), двух эпизодов ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки в значительном размере) и двух эпизодов ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), сообщает сайт ведомства.

По предварительным данным, главный лесничий Кедровского лесничества филиала ОГКУ «Томское управление лесами» в период с 2015 г. по 2019 г. получил взятку в виде денег частями в общей сумме около 600 тысяч рублей, то есть в крупном размере, от индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в области лесозаготовки и переработки древесины, за подготовку и оформление необходимой документации на выполнение работ по заготовке древесины на территории Кедровского лесничества ОГКУ «Томское управление лесами», предоставление лесных участков с деловой древесиной, ускоренный процесс отвода лесных делян, а также за общее покровительство и попустительство по службе.

В ходе расследования уголовного дела выявлены также факты получения взяток подчиненными сотрудниками главного лесничего в размере от 16 до 50 тысяч рублей и дачи взяток предпринимателями.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.