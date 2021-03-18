Депутаты настояли на отмене комиссии при оплате коммуналки в кассах ЕИРЦ Томской области

Комиссию за оплату ЖКУ отменят во всех 20 кассах Единого информационно-расчетного центра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С пятницы, 19 марта, для жителей Томска будет отменена комиссия при оплате коммунальных платежей через кассы «Единого информационно-расчетного центра Томской области» (ЕИРЦ). На таком решении настояли депутаты на заседании комитета Законодательной Думы региона по строительству, инфраструктуре и природопользованию.

Напомним, с 1 января 2021 года при оплате ЖКУ через банки, операторов почтовых услуг, офисы обслуживания клиентов ЕИРЦ и других платежных агентов с плательщика взимается комиссия. Ее размер устанавливают сами платежные агенты. Возможность оплатить услуги без комиссии сохраняется лишь несколькими способами.

– Ранее нам уже удалось решить вопрос с оплатой по единому платежному документу в одном окне, а не в разных, как это было при его введении. Но остались вопросы с взиманием комиссии при оплате. Большинство потребителей оплачивают квитанции в личном кабинете, но остаются люди старшего поколения, которым такой способ оплаты не подходит. Они вынуждены платить комиссионные сборы. И это вызывает недовольство у населения. Так быть не должно. Необходимо создать максимально комфортные условия для всех, – приводит пресс-служба ЗДТО слова председателя думского комитета Сергея Автомонова.

Ежемесячно около 16% томичей посещают офисы ЕИРЦ, уточнил начальник областного департамента ЖКХ и госжилнадзора Яков Грель. Пик посещений приходится на 15-20-е числа каждого месяца (в это время горожане получают платежки и начинают их оплачивать).

По итогам обсуждений достигнута договоренность об отмене комиссии за оплату коммунальных платежей во всех 20 кассах Единого информационно-расчетного центра Томской области.

Также депутаты обратили внимание на проблему отсутствия механизма «расщепления» услуг в единых платежках при оплате через банки и платежных агентов. Профильному департаменту рекомендовано провести детальный мониторинг по этому вопросу.