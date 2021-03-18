Вниманию томичей: усилена ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны

За публичное унижение чести или достоинства ветеранов можно будет лишиться свободы на срок до пяти лет. Фото: с сайта duma.gov.ru

Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которыми усиливается ответственность за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Прежде всего, устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах ВОВ. Оно будет приравнено к реабилитации нацизма, сообщается на портале duma.gov.ru. Ужесточается и наказание: за реабилитацию нацизма будет грозить штраф до 3 млн руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас штраф составляет до 300 тыс. руб.

За публичное унижение чести или достоинства ветеранов, а также за осквернение символов воинской славы России или явное неуважение к дням воинской славы, совершенное через СМИ или Интернет, штрафы составят от 2 до 5 млн руб., максимальное лишение свободы – до пяти лет.

За оправдание нацизма с использованием Сети предложено ввести повышенную уголовную ответственность (в действующей редакции она наступает, если преступление совершено с использованием служебного положения или СМИ). Максимальное наказание составит до пяти лет лишения свободы.

– Для юридических лиц усиливается административная ответственность за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно публичное осквернение символов воинской славы России, в том числе, через Интернет или СМИ, – уточняется в пресс-релизе Госдумы.

Штраф составит от 3 до 5 млн руб. (сейчас – до миллиона). Также для юрлиц вводится административная ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветеранов, а также за публичное отрицание решений Нюрнбергского трибунала и оправдание нацистских преступлений. Штрафы будут аналогичными.