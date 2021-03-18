Дольщики долгостроя на ул. Нефтяной, 3, в Томске получат выплаты в ближайшие недели

Позже в фонде защиты прав дольщиков решат, будет достроен дом по этому адресу или нет.

Дольщики проблемного дома по улице Нефтяной, 3, в Томске получат компенсации. Такое решение было принято в Фонде защиты граждан-участников долевого строительства, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По словам замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто, на выплаты будет направлено 253 млн рублей, из которых 210 млн – средства федерального бюджета, еще 43 млн – из областной казны.

– Выплаты 98 дольщикам долгостроя по улице Нефтяной, 3, начнутся в ближайшие недели. Они будут производиться исходя из доли каждого собственника и рыночной стоимости квадратного метра в данном районе. При этом сумма компенсации не может быть меньше той, что оплачена по договору долевого участия, – сказал замгубернатора.

По словам Паршуто, долгострой по этому адресу переходит в собственность федерального фонда защиты прав дольщиков. После обследования там примут решение, будет ли он снесен или все же достроен.