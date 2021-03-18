Дворец торжеств на ул. Енисейской в Томске арестован за многомиллионные долги

Организация планирует приступить к погашению долга в следующем месяце. Фото: пресс-служба УФССП России по Томской области.

Знаковое здание города по адресу ул. Енисейская, 36, арестовано за долги. ООО «Торговый Дом Омега» обязано погасить 1,5 млн налоговых платежей, а также исполнительский сбор в бюджет РФ за неуплату прежних и нынешних долгов в размере около четырех млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Ранее приставы уже вынесли запрет на совершение регистрации в Росреестре семи объектов недвижимости в Томске и в с. Зырянском, а также арестовали в этом населенном пункте квартиру. Кроме того, бы вынесен запрет на перерегистрацию автомобилей организации. Но, как говорится в сообщении, должник не торопится исполнять свои обязательства.

– Сотрудники межрайонного отделения судебных приставов сегодня наложили арест на собственность организации – здание на Енисейской площадью более 2 000 кв. м. и связанный с ним земельный участок, предварительно оценив недвижимость в 7 млн рублей, – уточняют в ведомстве.

Дополняется, что сейчас здание оставлено на хранение должнику, также деятельность в нем не будет прекращена. Приступить к погашению долга организация планирует в апреле.