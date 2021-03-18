Почти 9 км томских дорог будут отремонтированы в 2021 году в рамках нацпроекта

За три года в Томске было отремонтировано более 100 км городских дорог. Фото: Евгения ГУСЕВА

Несколько километров городских дорог в Томске отремонтируют в этом году на всю ширину проезжей части. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день подрядчики уже приобретают материалы, обновляют автопарк и формируют бригады, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– У дорожного ремонта в сибирском Томске есть своя особенность – это короткий период работы. За лето подрядчики города должны при четком соблюдении графиков обеспечить высокое качество работы, которое будет подтверждено на несколько лет вперед, – отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Самым протяженным станет участок на ул. Красноармейской от Яковлева до Кирова – там новый асфальт уложат на 2,62 км. Бригады «Томской строительной компании» помимо этой дороги также будут ремонтировать участки от ул. Красноармейской до Пушкина, от пер. Батенькова до Дальне-Ключевской.

Компания «Томскдорстрой» будет работать на ул. Нахимова на отрезке от Транспортного кольца до пр. Ленина. Сотрудники ООО «Строительно-ремонтная компания» выйдут на ремонт по ул. Ломоносова от ул. Шевченко до Социалистической, а также от ул. Ломоносова до ул. Б. Хмельницкого и Б. Куна.

В сообщении пресс-службы отмечается, что с 2017 года на всю ширину проезжей части в Томске были отремонтировали участки 77 улиц общей протяженностью 101 км. Большинство из них находятся вдали от центра.