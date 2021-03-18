Томскстат: промышленное производство в январе-феврале 2021 года сократилось на 8,3%

Добыча полезных ископаемых в регионе в прошлом году снова снизилась, включая нефть и газ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Промпроизводство Томской области в январе-феврале 2021 года сократилось на 8,3% по сравнению с тем же периодом 2020-го. При этом позитивную динамику показали обрабатывающие отрасли (+ 9,3% к прошлогоднему); обеспечение электроэнергией, газом и паром (+ 10,7%).

Заметно снизились показатели добычи полезных ископаемых (- 20,3%). Так, песка природного добыли меньше на 81,3%; нефти сырой, включая газовый конденсат, – на 18,0%; газа природного и попутного – на 10,5%.

По данным Томскстата, производство пищевых продуктов к январю-февралю 2020 года увеличилось в целом на 4,4%. Больше произведено свинины, колбасных изделий, сыров, а также напитков (+ 2,4%); меньше – масла сливочного, молока, сметаны и творога, хлебобулочных изделий, мясных полуфабрикатов.

Объемы в обработке древесины и производстве изделий из дерева выросли на 34,9%, хотя выпуск пиломатериалов снизился. В химическом производстве отмечен рост на 8,7%. Также увеличился выпуск резиновых и пластмассовых изделий (на 45,3%), мебели (на 28,9%), нефтепродуктов (на 20,5%), одежды (на 14,8%). Производство пара и горячей воды в январе-феврале выросло на 17,1%; электроэнергии – на 5,9%.

Снижение в среднем на 7,2% отмечено в производстве электрооборудования. Правда, томские предприятия произвели больше электродвигателей переменного тока мощностью от 750 до 75 кВт (+ 37,0%) и светильников (+ 7,1%). Неметаллической минеральной продукции, включая товарный бетон и блоки для строительства, выпущено меньше прошлогоднего на 14,2%, но выросло производство строительных растворов (+ 29,2%). Выпуск компьютеров,

электронных и оптических изделий сократился на 12,7%, металлургической продукции – на 24,6%.

Добавим, что в феврале 2021 года по сравнению с январем промпроизводство снизилось тоже на 8,3%, добыча полезных ископаемых – на 13,3%.