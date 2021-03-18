Томичи могут проголосовать за открытие новой транспортной развязки с ж/д дорогой

Развязка может решить проблему со скоплением транспорта на ж/д переезде в мкр. Мокрушинский. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Администрация Томска предлагает жителям города рассмотреть возможные варианты открытия транспортной развязки с железной дорогой Тайга – Томск на 76-м км. Голосование проводится до 16 апреля, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– В апреле подрядчик завершает все работы кроме асфальтирования участка дороги длиной около 100 метров возле тоннеля. Проезд на данном участке возможен по щебню. Это безопасно и решает проблему скопления транспорта на железнодорожном переезде в мкр. Мокрушинский, – говорится в сообщении.

Уточняется, что строители готовы открыть рабочее движение в апреле, а потом закрыть его на неделю в летний период для завершения работ. Томичи могут проголосовать, есть ли смысл в таком решении, а также выразить мнение о строительстве пешеходного перехода в районе ул. Красноармейская 141/1. Голосование по этим вопросам проходит на сайте мэрии.