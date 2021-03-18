В Томском районе слабовидящие школьники получили доступ к интернет-ресурсам

На официальных сайтах Новоархангельской и Нелюбинской средних общеобразовательных школ не было возможности масштабирования. Сейчас нарушения устранены.

На днях органами прокуратуры было установлено, что вопреки госстандарту, определяющему параметры доступности интернет-ресурсов для слабовидящих людей, на официальных сайтах Новоархангельской и Нелюбинской средних общеобразовательных школ нет возможности масштабирования (увеличения и уменьшения) шрифта и элементов интерфейса, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

- Отсутствие специальных вспомогательных технологий нарушало право инвалидов по зрению, в том числе несовершеннолетних, на получение необходимой им информации, - рассказали в ведомстве. - По итогам проверки прокуратура Томского района потребовала от руководителей организаций восстановить права слабовидящих граждан. В результате нарушения закона устранены.