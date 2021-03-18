Томичей предупреждают, что данные об абонентах сотовой связи могут стать доступны Роскомнадзору

Роскомнадзор сможет узнать номера, на которые передается информация. Операторы связи будут обязаны предоставить сведения в информационную систему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Получать от операторов связи данные об абонентах и звонках, включая тех пользователей сотовой связи, кто звонил или отправлял сообщения, намерен Роскомнадзор. Данный проект постановления правительства опубликовали на портале проектов нормативных актов, сообщают столичные СМИ.

В пояснительной записке к документу сказано: он, в том числе, необходим, чтобы избежать распространения "серых" sim-карт. Услуги связи оказываются без фактического заключения договора, пользователи таких модулей могут, кроме прочего, безнаказанно совершать звонки о ложном минировании, считают в ведомстве.

Уточняется, что среди личных данных абонентов, к которым Роскомнадзор может получить доступ - ФИО, место жительства, дата рождения, для физлиц это реквизиты документа, удостоверяющего личность, а для юрлиц и индивидуальных предпринимателей - наименование организации и сведения об ее государственной регистрации, данные об абонентском номере и используемом устройстве, а также дата заключения, изменения или расторжения договора об оказании услуг связи.

Согласно проекту, операторы должны раскрывать информацию о дате и времени оказания услуг связи, о видах совершенных абонентом соединений, о факте передачи голосовой информации или других данных. Кроме того, Роскомнадзор сможет узнать номера, на которые передается информация.

Операторы связи будут обязаны предоставить эти сведения в информационную систему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса и в таком объеме, чтобы можно было сопоставить данные об абонентах, услугах, соединениях, а также другие сведения, необходимые для проверки их достоверности.

В Минцифры подчеркнули, что тайна связи будет соблюдена, а также отметили: применение этих норм позволит навести порядок на рынке "серых" sim-карт и снизить количество случаев мошенничеств.

Однако специалистам понятно, что перечень запрашиваемой информации избыточный, часть ее относятся к тайне связи. Например, это данные о видах, фактах, времени соединений и передачи данных, номерах вызываемых абонентов, объеме передаваемых данных, идентификаторах базовых станций.