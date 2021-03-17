В этом году в Томске будет создан новый сквер площадью более 5 тыс. кв. метров

Таким будет большой новый сквер в областном центре. Фото: сайт мэрии Томска

В 2021 году в рамках формирования комфортной городской среды на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Льва Толстого будет создан уютный зеленый уголок площадью более 5 тыс. кв. м., сообщает сайт мэрии Томска.

Авторами проекта стали студенты ТГУ и ТГАСУ – волонтеры областного Центра городской среды. Они провели онлайн-анкетирование и встретились с местными жителями, чтобы максимально учесть их интересы. Технические решения были предложены ИП Остроуховой.

– Администрация Томска продолжает создавать места для отдыха горожан не только городского, но и районного значения. Сквер по пр. Фрунзе, 174 – один из таких примеров. Горожане нуждаются в благоустройстве этой территории, это подтвердили почти 13, 5 тыс. участников рейтингового голосования. Поблизости с этой территорией пока нет мест, где томичи разного возраста могут проводить время, за исключением Кулагинского сквера. В этом же году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Советском районе мы продолжим обустройство спортивной зоны по ул. Сибирской, Парка томских ученых на ул. Кащенко в мкр. Наука и сквера памяти у музея НКВД, – сообщил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Будущий сквер расположен в Советском районе рядом с домами по пр. Фрунзе, 172, 174 и ул. Л. Толстого, 83. Сегодня здесь образованы стихийные проезды к жилым домам, пешеходные пути не упорядочены, протоптаны тропинки. Томичи предложили авторам проекта обновить поврежденную тротуарную плитку, установить новые малые архитектурные формы и современное освещение. По итогам электронных торгов подрядчиком администрации по благоустройства сквера стал ООО «Генерал».

Особенностью благоустраиваемого пространства станет зеленая зона, где проектировщики предложили высадить здесь почти 700 саженцев декоративных деревьев, кустарников и цветов – спиреи японской «Макрофилла», низкого миндаля, сибирской рябины, мелколистной липы, бузульника Пржевальского, китайской розовой астильбы, хосты Ауреомаргината, гибридной герани, папоротника «Страусник», дернистого луговика, тысячелистника, вербейника монетчатого и пр. При этом, максимально будут сохранены существующие насаждения.

Отметим, в 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на платформе https://70.gorodsreda.ru/ томичи смогут выбрать объекты благоустройства на следующий год. Голосование стартует с 26 апреля.