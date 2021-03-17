В Томской области на карантин полностью закрыты 1 школа и 3 детских сада

Заболеваемость ОРВИ в Томской области растет, а случаи заболеваний коронавирусом уменьшаются Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление Роспотребнадзора по Томской области информирует, что по итогам прошедшей недели в Томской области уровень заболеваемости ОРВИ по совокупному населению ниже эпидемического порога. Вместе с тем, по отношению к предыдущей неделе отмечается рост количества заболевших на 26%. Количество выявленных случаев новой коронавирусной инфекции осталось на уровне предыдущей недели, сообщает сайт ведомства.

По результатам лабораторного мониторинга за прошедшую неделю случаев гриппа не выявлено. В структуре положительных находок регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19.

Количество закрытых классов и школ по сравнению с предыдущей неделей увеличилось. Так, за прошлую неделю, по данным мониторинга за закрытием образовательных учреждений в Томской области, закрыты полностью 1 школа в Молчановском районе и 3 дошкольных учреждения в Кожевниковском и Томском районах, а также закрыты 11 классов в 6 школах (Шегарского, Кожевниковского, Молчановского, Первомайского районов и г. Томска) и 4 группы в 4 дошкольных учреждениях (Колпашевского, Кожевниковского, Молчановского и Шегарского районов).

В связи с этим, специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области настоятельно рекомендуют соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, а также меры профилактики.