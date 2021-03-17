В этом году в Томской области на реализацию нацпроектов будет потрачено 16 млрд рублей

Федеральное финансирование нацпроектов в регионе увеличивается из года в год Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня, 17 марта, губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел заседание совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщает портал администрации региона.

На совете глава региона подвел промежуточные итоги реализации в городах и районах Томской области президентских национальных проектов, со старта которых прошло два года.

– Внимание власти и населения к проектам растет вместе с финансированием, – отметил, открывая совет по нацпроектам, губернатор Сергей Жвачкин. – Если в 2019 году бюджеты всех уровней направили на реализацию нацпроектов в Томской области 11 миллиардов рублей, в 2020 – почти 14 миллиардов, то на этот год предусмотрено свыше 16 миллиардов.

Губернатор обратил внимание, что на капитальное строительство по национальным проектам за два года бюджетные расходы выросли почти вдвое. В 2019 году они составляли 3,8 миллиарда рублей, а в этом – уже 7 миллиардов.

– Конечно, впечатляют не суммы, а результат национальных проектов, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Это две новые школы и девять детских садов. Это 325 километров отремонтированных дорог. Это 123 обновленных парков и скверов. Это хирургический корпус онкодиспансера и новые корпуса Итатского дома-интерната, которые мы достроим в этом году. Это масса других объектов, оборудования, новых высокооплачиваемых рабочих мест для людей по всей области.