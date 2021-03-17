Александр Холопов назначен главврачом медсанчасти № 2 города Томска

Опытный врач и управленец возглавил томскую МСЧ № 2 Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил на должность главного врача медико-санитарной части № 2 Томска Александра Холопова, сообщил портал администрации региона.

– Медcанчать № 2 – одно из крупнейших медучреждений области, на базе которого развернут центральный респираторный госпиталь. Здесь проходят лечение самые «тяжелые» пациенты с СOVID-19. Руководить таким учреждением должен человек, имеющий большой опыт работы в практическом здравоохранении, способный нести ответственность, пользующийся авторитетом у коллег. Считаю, что Александр Владимирович этим критериям соответствует, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

МСЧ № 2 – многопрофильное медицинское учреждение, в составе которого терапевтическое, урологическое, хирургическое, операционное, детское инфекционное отделения, отделение гнойной хирургии, анестезиологии и реанимации, а также поликлинические отделения для взрослых и детей. Медучреждение оснащено современным медицинским оборудованием, в том числе компьютерным томографом. Количество прикрепленного населения составляет более 82 тысяч человек. В апреле 2020 года МСЧ № 2 перепрофилирована под респираторный госпиталь для пациентов с COVID-19 и пневмонией.

Губернатор также поблагодарил за работу возглавлявшего ранее МСЧ № 2 Алексея Михленко, который оставил пост по собственному желанию.

– В самое тяжелое время Алексей Викторович в максимально короткие сроки развернул респираторный госпиталь, собрал команду медработников, которая приняла на себя основной удар эпидемии. Его труд высоко оценен не только на региональном, но и на федеральном уровне, – отметил губернатор. – Уверен, что на новом посту руководителя медицинского центра Северской клинической больницы Алексей Викторович использует все свои знания, опыт и организаторские способности.

Александр Холопов – кандидат медицинских наук, трудовую деятельность начал в родильном доме № 4 Томска в должности врача-анестезиолога-реаниматолога, с 1997 года более 10 лет возглавлял отделение анестезиологии и реанимации. В 2008 году стал главным врачом Колпашевской центральной районной больницы. В 2011-2014 годах возглавлял областной перинатальный центр, в 2014-2020 годах – начальник департамента здравоохранения Томской области. В 2020-м возглавил родильный дом № 4 Томска.