На юге Томской области полицейские задержали мужчину, который совершил разбой

Земляк в селе ограбил земляка, подозреваемый задержан полицией. Фото: сайт УМВД России по Томской области

В дежурную часть ОМВД России по Кожевниковскому району поступило заявление от жителя села Чилино о том, что у него пропали документы, сообщает сайт регионального управления полиции.

Участковый уполномоченный полиции Константин Лосенков прибыл к потерпевшему. Мужчина рассказал, что к нему в дом проник неизвестный и, угрожая ему кухонным ножом, потребовал денежные средства, но получил отказ. Тогда неизвестный с применением насилия похитил паспорт гражданина, сотовый телефон и скрылся.

Получив от потерпевшего описание нападавшего, лейтенант полиции Лосенков незамедлительно передал информацию в дежурную часть, а сам приступил к поиску подозреваемого.

В ходе отработки частного сектора участковым уполномоченным полиции установлен подозреваемый, местный житель 1992 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Совместно с сотрудниками уголовного розыска злоумышленник задержан. Полицейскими изъяты похищенные вещи.

Следственным отделом ОМВД России по Кожевниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время в отношении мужчины решается вопрос об избрании меры пресечения.