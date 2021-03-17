Томская прокуратура проводит «горячую линию» по вопросу качества школьного питания

При наличии оснований будут приняты необходимые меры.

17, 18, 19 марта 2021 года с 09.00 до 12.00 томская прокуратура проведет «горячую линию» по вопросу качества школьного питания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Все обращения будут рассмотрены в установленные законом сроки. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.

По телефону «горячей линии» (53-40-65) томичи смогут сообщить о фактах нарушений в школьных столовых.

Ранее мы писали, что в ноябре 2020 года в ходе проведенных специалистами управления Роспотребнадзора по Томской области проверок, в некоторых школьных столовых были выявлены нарушения требований санитарных правил. В их числе - несоблюдение условий хранения пищевых продуктов, нарушение санитарно-эпидемиологического режима в пищеблоках, правил маркировки и мытья посуды, неудовлетворительные результаты лабораторных исследований смывов с посуды и кухонного инвентаря, а также отсутствие необходимой информации в журналах по контролю за питанием детей.

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