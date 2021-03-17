84 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за сутки

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 17 марта, в Томской области выявлено 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 935 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 84 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 29 606 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 37,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,91.

За последние сутки в стране выявлено 8 988 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 427 пациентов скончались, 10 755 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 418 436 человек, 93 364 скончались, 4 024 975 выздоровели.