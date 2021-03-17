Более 10 финансовых нелегалов обнаружили в 2020 году в Томской области

Всего по Сибири эксперты выявили почти 200 черных кредиторов и несколько организаций с признаками финансовых пирамид.

Эксперты Сибирского ГУ Банка России выявили в Томской области 10 черных кредиторов и одну организацию с признаками финансовой пирамиды. Информация о них была передана в надзорные органы, сообщает пресс-служба Центробанка.

Уточняется, что в большинстве случаев черные кредиторы маскировались под микрофинансовые организации и ломбард. Несмотря на пандемию, они работали в «офисах» и предлагали получить деньги в короткие сроки. Люди, обращаясь к мошенникам, рисковали своим имуществом и могли столкнуться с незаконным взысканием задолженности.

В целом по стране в 2020 году в интернете активно действовали организаторы финансовых пирамид: они предлагали вложения в «криптовалюту» и инвестиции на бирже, покупки недвижимости и т.д. Злоумышленники обещали гарантированную сверхприбыль, при этом подтверждения источника дохода не предоставляли.

– Несмотря на то, что в Томской области обнаружили одну компанию с признаками финансовой пирамиды, в онлайн-пространстве географических границ нет. Людей мошенники активно привлекают в свои проекты через «мессенджеры» и социальные сети. Часто граждане могут даже не подозревать, что перед ними аферисты. Прежде чем иметь дело с какой-либо финансовой организацией, убедитесь на сайте регулятора или в мобильном приложении «ЦБ онлайн», что у нее есть лицензия Банка России или она состоит в специальном реестре. Отдавая деньги в сомнительные проекты, граждане сами помогают раскручивать пирамиду и обманывать новых клиентов, – рассказала управляющий томским отделением Банка России Елена Петроченко.

Всего за 2020 год в СФО, а также в Бурятии и Забайкальском крае, эксперты Центробанка выявили 190 черных кредиторов и 12 организаций с признаками финансовых пирамид.