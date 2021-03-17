В Томской области определены финалисты российского градостроительного конкурса жилых комплексов

В жилых комплексах оценивались архитектура, транспортная доступность, социальная инфраструктура и другие параметры. Фото: с сайта tdsk.tomsk.ru

Завершился этап отбора финалистов в самой масштабной в России премии в области жилищного строительства – Градостроительном конкурсе жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК – 2021».

По Томской области в конкурсе участвовало пять жилых комплексов от четырех компаний в единственной номинации, сообщает портал «Единый ресурс застройщиков». Решением жюри в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка» финалистами в регионе утверждены ЖК «Радонежский» (ОАО «Томская домостроительная компания»), а также жилые комплексы по ул. Большой Подгорной (ООО «Томинвестстрой») и по ул. Киевской (ОАО ФСК «ГазХимстройИнвест»).

Всего во втором региональном этапе конкурса принял участие 641 проект от 464 застройщиков из 69 регионов России, уточняют организаторы. Из них в финал вышел 341 жилой комплекс от 290 застройщиков по 102 номинациям.

Премия учреждена Национальным объединением застройщиков жилья, а также профильными комитетами Торгово-промышленной палаты России и Российским союзом промышленников и предпринимателей. Эксперты оценивали жилые комплексы по группам параметров, в числе которых транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура, дворовые пространства и т. п. Большинство параметров для оценки ЖК входят в Стандарт комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.