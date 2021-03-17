Приставы закрыли пекарню в Северске Томской области после жалоб жителей

На момент повторного приезда в магазин-пекарню приставы на месте никого не увидели.

С жалобой на индивидуального предпринимателя обратились жители одного из северских многоквартирных домов, в котором находится пекарня. Причиной послужили шум оборудования, складирование мусора и пищевых отходов у стены дома, а также загрузка и выгрузка со стороны двора. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

– В ходе выездной проверки инспекторы выявили ряд нарушений СанПиН, после чего административный протокол был передан в Северский городской суд. Изучив представленные доказательства, суд признал предпринимателя виновным и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности пекарни сроком на 80 суток, – говорится в сообщении.

Добавляется, что после вынесения решения, приставы выехали на место, чтобы ознакомить владельца с постановлением. Но на момент приезда оборудование уже не работало, скоропортящаяся продукция была вывезена на другую точу, а посетителей в магазине не было.

Пристав опечатала центральные двери и оставила открытым запасной выход, чтобы обеспечить доступ для устранения нарушений.