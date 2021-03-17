Юные подводники из Томска завоевали 33 медали на всероссийских соревнованиях

Всего на турнире Томскую область представляли 10 юных спортсменов-подводников.

Всероссийские соревнования по подводному спорту среди юниоров, юношей и девушек прошли в городе Заречном Свердловской области. Томск представляли 10 спортсменов муниципальной спортивной школы водных видов спорта им. В.А. Шевелева; они показали отличные результаты и взяли много наград, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– По итогам турнира нашим ребятам удалось завоевать 33 медали: 20 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых, – говорится в сообщении. Томичи тренируются под руководством Александры Сильванович и Анастасии Жидковой.

Всего в турнире приняли участие спортсмены с разных концов страны: представители Уральского и Северо-Западного федеральных округов, Сибири, Центральной России и Поволжья.