Томичам на заметку: цены на топливо вновь могут вырасти

В Счетной палате считают, что есть риск повторения роста цен, как в 2018 году. Фото: Мария ЛЕНЦ

Счетная палата в своем отчете по итогам прошедшего года отметила, что есть риск роста цена на топливо. При этом ведомство рекомендовало поручить Минэнерго подготовить схемы развития нефтяной отрасли до 2035 года, приводит в своем сообщении ТАСС.

– К укрупненным проблемным областям проверок относятся следующие факторы. Рост цен на топливо в мае 2018 года потребовал принятия правительством РФ экстренных мер. В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности, – говорится в отчете Счетной палаты.

В Минэнерго напомнили, что правительство уже поручило нефтекомпаниям увеличить предложение на внутреннем рынке и объем продаж топлива через биржевые торги. В Счетной палате считают, что такие меры могут помешать утверждению генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2035 года.

Напомним, весной 2018-го бензин резко подорожал, это произошло на фоне увеличения мировых цен на нефть. В конце 2020 – начале 2021 года ее стоимость вновь выросла. Как говорится в сообщении ТАСС, биржевые цены на бензин в России сейчас растут на фоне увеличения нефтяных котировок.