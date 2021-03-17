Изуродовал навечно: в Томске 38-летнему ревнивцу может грозить тюремный срок до 10 лет

Обвиняемый, увидев свою бывшую супругу с другим мужчиной, на почве ревности произвел пять выстрелов ему в лицо и тело из травматического пистолета.

Прокуратура Кировского района Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 38-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

- В марте 2020 года у одного из гипермаркетов города обвиняемый, увидев свою бывшую супругу с другим мужчиной, на почве ревности произвел пять выстрелов ему в лицо и тело из травматического пистолета, - рассказали в ведомстве. - Своими действиями обвиняемый причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью, выразившейся в неизгладимом обезображивании лица. В результате полученных телесных повреждений потерпевший более двух месяцев находился на больничном, а после был вынужден сделать ряд пластических операций.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Томска. По закону подобные преступления наказываются по максимуму лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.