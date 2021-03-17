Жители пос. Спутник в Томске не будут платить за воду, пока ее качество низкое

Часть жителей Спутника, получив квитанции за январь и февраль, уже оплатили услуги водоотведения. В связи с этим, в апреле сотрудники ТРЦ произведут перерасчет. Фото с сайта мэрии Томска.

Сотрудники УМП «Муниципальная управляющая компания» направили в адрес Томского расчетного центра обращение о проведении перерасчета и списании с жителей пос. Спутник платы за услуги водоотведения за первые два месяца 2021 года, сообщила пресс-служба мэрии.

- В январе администрация Томска договорилась с ресурсоснабжающими компаниями о том, что жители пос. Спутник не будут платить за воду до тех пор, пока качество подаваемого ресурса не будет подтверждено лабораторными исследованиями. «Томскводоканал» эти договоренности учел и обнулил счета. Очевидно, что сотрудники муниципалитета были обязаны приостановить начисления и за водоотведение, защитив интересы горожан, - отметил и. о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Однако часть жителей Спутника, получив квитанции за январь и февраль, уже оплатили услуги водоотведения. В связи с этим, в апреле сотрудники ТРЦ произведут перерасчет в счет оплаты за услуги следующих периодов, тем самым компенсировав потребителям израсходованные средства.