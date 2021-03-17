Суд по делу томского мэра Ивана Кляйна перенесли на 8 апреля

Ивана Кляйна в суде не было. Фото: Фото автора.

Сегодня, 17 марта, в 9 часов 10 минут в Советском районном суде Томска началось судебное заседание по делу мэра Томска Ивана Кляйна.

Уже за час до заседания у входа в суд собрались представители СМИ. В связи с пандемией, как довели до сведения журналистов, в зал суда будут допущены только 5 представителей СМИ. "Комсомолка" также попала в их число... Судебное заседание продолжалось всего 20 минут. Однако самого мэра в зале не было, были его представители. Стороны доложили свою позицию по делу. И судья и.о. зампредседателя Советского районного суда Николай Хабаров объявил перерыв до 8 апреля...

В зал суда были допущены только 5 представителей СМИ. "Комсомолка" также попала в их число. Фото: Фото автора.

Напомним, мэр Томска обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве, с 13 ноября находится в СИЗО – его увезли прямо из рабочего кабинета, прервав совещание. А 25 февраля в НИИ онкологии Ивану Кляйну была сделана операция по удалению опухоли почки и надпочечника. Операция прошла успешно, уже на следующий день мэр был переведен в обычную палату. В настоящее время мэр продолжает лечение и реабилитацию после операции.

«КП» будет следить за ходом судебного заседания.

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