Томичам: будут пугать судом – не верьте своим глазам

Злоумышленники рассылают людям СМС о поступлении "бонусов", после чего начинают запугивать судом, если люди не перейдут по ссылке на сайт аферистов.

- Мошенники придумали новую схему обмана россиян: на сей раз они анонсируют "бонусы" от государства, - рассказала Евгения Лазарева, которая руководит проектом ОНФ «За права заемщиков», агентству РИА Новости. - Злоумышленники рассылают людям СМС о поступлении "бонусов", после чего начинают запугивать: если получатель не перейдет по ссылке, его якобы ждет суд.

По словам Лазаревой, за неподтверждение легитимности получения вознаграждения, преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение.

Меж тем, уточняет ньюсмейкер, ссылка ведет на фальшивый ресурс – качественную подделку какого-нибудь ведомства. После перехода мошенники получают доступ к личным данным и сведениям о банковских картах.

Евгения Лазарева напомнила: злоумышленники уже использовали легенду с выплатами в период жестких ограничений из-за пандемии коронавируса. Правда, тогда они реализовали ее через распространение фейковых новостных телесюжетов федеральных каналов и рекламы в соцсетях. Эксперт рекомендует россиянам быть внимательными к поступающим на телефоны рассылкам и напоминает: любая адресная помощь и поддержка производится исключительно по запросу гражданина и никак иначе.