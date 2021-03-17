Погода в Томске 17 марта 2021: осадков не ожидается, днем будет тепло, на Томи продолжатся ледорезные работы

Ледоход на Томи может начаться в середине первой декады апреля, примерно с 5 числа (точный прогноз специалисты подготовят к 25 марта). Вчера на этом водном объекте начались ледорезные работы. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Томской области.

Сегодня в областном центре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура днем -2, -4 °С. На дорогах гололедица.

На территории региона также будет преобладать переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура днем -1, -6 °С. На дорогах гололедица.

Как ранее сообщали синоптики, в третьей декаде марта томичей ждет потепление: днем столбики термометров будут достигать плюсовых значений. Уже завтра в Томской области ночью будет до -11, днем прогнозируется от -3 до +2 градусов. В нашем городе ночью обещают -9, -11, днем -1, -3. Природа готова к приходу весны, о чем свидетельствует и такой факт: вскрытие рек в Томской области ожидается на два-пять дней раньше обычного из-за достаточно быстрого потепления. Так, ледоход на Томи может начаться в середине первой декады апреля, примерно с 5 числа (точный прогноз специалисты подготовят к 25 марта). Вчера на этом водном объекте начались ледорезные работы.