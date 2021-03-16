Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Томск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Томск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество16 марта 2021 15:17

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поддержал курс партии власти на обновление

16 марта состоялось предварительное голосование партии «Единая Россия»
Антон ЗАВИДОВАнтон ЗАВИДОВ
КомментироватьОставить комментарий

Сергей Жвачкин подчеркнул, что партии власти требуются новые лица и новые формы работы.

Сегодня, 16 марта, стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия», губернатор Томской области Сергей Жвачкин подчеркнул, что партии власти требуются новые лица и новые формы работы.

- Не вхожу в управленческие партийные структуры, потому что уже девять лет возглавляю Томскую область, и для меня есть одна партия – партия томичей, у которых разные взгляды. Эта позиция на посту главы региона меня ни разу не подводила, - подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин. - Но основа партии томичей - это конечно «Единая Россия», партия большинства, главная сила в регионе и в стране, которая, в отличие от оппонентов, занимается политикой, а не политиканством, потому что нацелена не разрушать, а строить, она не разделяет, а объединяет людей, скрепляет страну».

В то же время глава региона отметил, что «Единой России» необходимо взять курс на обновление. Жвачкин считает, что в обществе назрел запрос на обновление и поэтому партия власти обязана активно искать новые лица и использовать новые формы работы, переосмысливать себя, избавляться от «косности и бронзы».

- Первый шаг на этом пути - это новый онлайн-формат предварительного голосования, открытый для всех, кто хочет и может в статусе депутата реально помогать людям. Очень рад, что появился партийный проект «Школа кандидата», который поможет тем, кто делает только первые шаги в политике,- добавил глава области.