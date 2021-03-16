Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поддержал курс партии власти на обновление

Сергей Жвачкин подчеркнул, что партии власти требуются новые лица и новые формы работы.

Сегодня, 16 марта, стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия», губернатор Томской области Сергей Жвачкин подчеркнул, что партии власти требуются новые лица и новые формы работы.

- Не вхожу в управленческие партийные структуры, потому что уже девять лет возглавляю Томскую область, и для меня есть одна партия – партия томичей, у которых разные взгляды. Эта позиция на посту главы региона меня ни разу не подводила, - подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин. - Но основа партии томичей - это конечно «Единая Россия», партия большинства, главная сила в регионе и в стране, которая, в отличие от оппонентов, занимается политикой, а не политиканством, потому что нацелена не разрушать, а строить, она не разделяет, а объединяет людей, скрепляет страну».

В то же время глава региона отметил, что «Единой России» необходимо взять курс на обновление. Жвачкин считает, что в обществе назрел запрос на обновление и поэтому партия власти обязана активно искать новые лица и использовать новые формы работы, переосмысливать себя, избавляться от «косности и бронзы».

- Первый шаг на этом пути - это новый онлайн-формат предварительного голосования, открытый для всех, кто хочет и может в статусе депутата реально помогать людям. Очень рад, что появился партийный проект «Школа кандидата», который поможет тем, кто делает только первые шаги в политике,- добавил глава области.