17 марта состоится первое заседание по делу мэра Томска Ивана Кляйна

В настоящее время мэр продолжает лечение и реабилитацию после операции.

В закрытом режиме в четверг, 11 марта, прошло предварительное слушание по делу мэра Томска И. Кляйна. Назначена дата первого судебного заседания - 17 марта. Адвокаты обвиняемого выражают надежду, что суд прислушается к доводам защитников, и их позиция о невиновности И.Кляйна будет учтена. Предварительное слушание, по мнению адвокатов, прошло конструктивно. Известно, что дело томского мэра будет рассматривать и.о. заместителя председателя Советского районного суда Николай Хабаров.

Напомним, мэр Томска обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве, с 13 ноября находится в СИЗО – его увезли прямо из рабочего кабинета, прервав совещание. А 25 февраля в НИИ онкологии Ивану Кляйну была сделана операция по удалению опухоли почки и надпочечника. Операция прошла успешно, уже на следующий день мэр был переведен в обычную палату. В настоящее время мэр продолжает лечение и реабилитацию после операции. Врачи, учитывая состояние здоровья градоначальника, дали разрешение и первое заседание состоится завтра, в 9 утра в Советском суде.

По версии следствия, он с июня 2016 года по май 2017-го в интересах ОАО "Томское пиво" подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также мэр якобы дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво". Сумма ущерба, по версии следствия, составляет не менее 11 млн рублей. Кроме того, с января 2015 года по апрель 2016-го Кляйн, согласно данным следствия, дал незаконное указание подчиненным обеспечить предоставление его дочери муниципального земельного участка в Томске без проведения торгов, а также подписал соответствующее постановление. Также с октября 2013 года по ноябрь 2020-го мэр города вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", планировал стратегию фирмы, а также принимал главные управленческие решения в ее интересах.

«КП» будет следить за ходом судебного заседания.