Томская область получит еще 11,5 млн рублей на бесплатные лекарства для больных с COVID-19

Средства выделяются на лекарства для пациентов, которые получают медпомощь в амбулаторных условиях. Фото: Ксения Высотина

Еще 2,7 млрд рублей будет выделено российским регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. В том числе, Томской области предназначен межбюджетный трансферт в размере 11,5 млн рублей.

Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается 16 марта на официальном портале government.ru.

– Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, – говорится в сообщении.

Ранее на эти цели в субъекты РФ было направлено более 10,7 млрд рублей. Вопрос о выделении дополнительных средств был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 11 марта 2021 года.