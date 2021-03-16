Сегодня в Томской области специалисты «Кузбасспецвзрыва» начали резать лед на Томи

Ежегодные работы на льду Томи и Оби помогают ослабить весеннее половодье

Сегодня, 16 марта, в Томской области начался цикл превентивных работ по ослаблению ледового поля рек перед весенним половодьем, сообщает пресс-служба администрации региона.

Для снижения рисков подтопления прибрежных территорий в период ледохода в регионе пройдет серия ледорезных и взрывных работ. Оба вида профилактических мероприятий проведут специалисты подрядной организации «Кузбасспецвзрыв» из Кемерова.

Так, с 16 по 25 марта на двух потенциально опасных участках русла Томи – у островов Чернильщиковский в районе ЗАТО Северск и Боярский у микрорайона Радонежский – будут пропилены более 30 километров льда.

– Механизированная резка ледового поля пройдет по ромбовидной технологии, которая считается наиболее эффективной для снижения вероятности заторных явлений, – сообщил представитель управления ГО и ЧС Томской области Олег Чернощеков.

Взрывные работы пройдут лишь на сложных участках рек с нагромождениями льда: 17 марта – на Оби близ деревни Тискино в Колпашевском районе и 18 марта – на Томи у протоки Светлая в с. Батурино.