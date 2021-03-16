В Томске два сибиряка украли у бизнесмена 4,5 миллиона рублей, пообещав ему помочь в суде

Правоохранители взяли в Томске двух жуликов, которые обманули бизнесмена Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов УФСБ России по Томской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на хищение денежных средств в особо крупном размере путем мошенничества (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает сайт ведомства.

В период с 8 февраля 2021 года по 2 марта 2021 года двое мужчин, жителей г. Томска и г. Тюмени, действуя в группе лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений ввели в заблуждение одного из учредителей коммерческой организации, предложив ему за денежное вознаграждение в сумме 9 миллионов рублей оказать содействие в принятии должностными лицами органов судейского сообщества Арбитражного суда Западно-Сибирского округа решения в его пользу. При этом подозреваемые не имели возможности повлиять на принятие судом данного решения и не намеревались передавать указанные деньги должностным лицам суда.

Получив от потерпевшего деньги в сумме 4,5 миллионов рублей, они не успели ими распорядиться по своему усмотрению, так как их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время следователями первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.