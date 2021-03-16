95 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за сутки

Летальных случаев в регионе не зарегистрировано. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 16 марта, в Томской области выявлено 33 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 892 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 95 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 29 522 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 36,6% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,96.

За последние сутки в стране выявлено 9 393 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 443 пациента скончались, 10 644 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 409 438 человек, 92 937 скончались, 4 014 220 выздоровели.