«Попробуй Томск!»: победителем гастрономического конкурса стал блогер Тимур Урманчеев

Победителем стал блогер Тимур Урманчеев c блюдом «Хашлама из лосятины по-томски».

Подведены итоги гастрономического конкурса «Попробуй Томск!». Жюри под председательством замгубернатора по экономике Андрея Антонова оценило в финале блюда трех конкурсантов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В рамках конкурса жители региона более трех месяцев делились в Интернете семейными рецептами, которые могут составить представление об особенностях томской многонациональной кухни. Всего на конкурс было заявлено 86 рецептов», - говорится в сообщении.

Финал состоялся 15 марта в кафе-музее «Солянка». Конкурсанты приготовили три блюда: «Щука по-сибирски», «Хашлама из лосятины по-томски» и «Соус из белых грибов и курицы». Блюда оценивали томские рестораторы, блогеры и представители сферы туризма и гостеприимства.

Победителем стал блогер Тимур Урманчеев c блюдом «Хашлама из лосятины по-томски». В качестве награды он получил сертификат на покупку бытовой техники для кухни.

- Одним из направлений туризма является гастрономический туризм - ведь всегда, приезжая в новое место, путешественники хотят познакомиться с той или иной кухней. Томская область является многонациональным регионом. Наша задача - познакомить гурманов, посещающих Томск, с его богатой историей и одновременно показать сплетение кухонь, национальностей и вкусов», - сказал Андрей Антонов.

Второй сезон проекта «Попробуй Томск!» стартует в конце осени 2021.

Подробнее о конкурсе можно прочитать в аккаунте «Гид-путеводитель Томск» в Instagram.