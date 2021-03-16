«Главное не стареть душой!»: томская труженица тыла отметила свой 90-летний юбилей

В 86 лет именинница участвовала в конкурсе «Супер-бабушка!», и одержала победу в номинации «Самая мудрая бабушка». Фото: пресс-служба мэрии Томска.

14 марта свой 90-летний юбилей отметила труженица тыла Евдокия Яковлевна Калинина, жительница поселка Светлый. Среди множества поздравлений и подарков, главной наградой для нее стал орден «Ветеранская слава», который юбилярша приняла со слезами на глазах. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Евдокия Яковлевна - активный член Совета ветеранов. Много лет она проработала секретарем ветеранской организации, помимо этого у нее хватало времени на участие в хоре ветеранов. Не смотря на свои годы, юбилярша очень активная и творческая. В 86 лет она участвовала в конкурсе «Супер-бабушка!», и одержала победу в номинации «Самая мудрая бабушка».

Евдокия Яковлевна открыла секрет своего долголетия:

- Главное не стареть душой! Двигаться, иметь задор и жизненный тонус, цель в жизни - и тогда года, это лишь цифры в паспорте! К тому же, я планирую дожить, как минимум, до 100 лет!