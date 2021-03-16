Жители томского поселка Спутник пожаловались за выставленный им коммунальный счет за февраль

В графе «водоснабжение», как и было обещано ранее, у жильцов значатся нули, а вот за водоотведение сделаны начисления, которые некоторые жители посчитали неоправданно большими. Фото: мэрия Томска

Жители поселка Спутник обратились к городским властям Томска после выставленного им коммунального счета за февраль. В графе «водоснабжение», как и было обещано ранее, у жильцов значатся нули, а вот за водоотведение сделаны начисления, которые некоторые жители посчитали неоправданно большими. Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэрии Томска.

- В претензиях жителей поселка есть логика. За период работ по промывке сетей водоснабжения мы говорили людям: сливайте воду из кранов, дайте ей пробежаться какое-то время. Понятно, что расход увеличился. А теперь им за это начислили по полной. Прошу внимательнейшим образом рассмотреть этот вопрос и подойти к его решению с учетом данных обстоятельств, - отметил и.о. мэра Михаил Ратнер.

В свою очередь он поручил департаменту городского хозяйства разобраться в этом вопросе.

Напомним, что коммунальные службы в пос. Спутник провели комплексную промывку сетей холодного и горячего водоснабжения в период с 15 по 20 февраля и жители могли использовать воду только для технических нужд. В связи с этим, в январе и феврале в интересах жителей поселка администрацией Томска был введен мораторий на оплату услуг водоснабжения.