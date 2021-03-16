Обман длиной в два года: жительница Томской области отдала мошенникам более 13 млн рублей

Злоумышленники озвучивали разные предлоги: оформление инвалидности от некачественного товара, оплата страховки и т.д.

Жительница Северска лишилась огромной суммы денег, отдав за два года мошенникам более 13 млн рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов, банков и финансовых учреждений и убеждали женщину переводить средства для получения компенсации, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Северчанка еще в 2005 году купила биологически активные добавки в интернете. Спустя много лет, в 2019-м, ей позвонил незнакомец и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что женщину тогда обманули и ей положена компенсация в размере 563 тысяч рублей, для получения ей необходимо обратиться в банк по номеру телефона.

– В ходе длительного общения на протяжении двух лет злоумышленники, представляясь сотрудниками банковских и финансовых учреждений, убеждали женщину переводить денежные средства на указанные ей реквизиты. Предлоги озвучивались различные: оформление инвалидности от воздействия некачественного товара; оформление специальных льгот; оплата налога и страховки; заведение специального счета и карты, куда поступят денежные средства, – говорится в сообщении.

Женщина переводила собственные сбережения, а также совместно с супругом оформляла кредиты на крупные суммы. Семья ради этих целей продала и автомобиль. Об обмане северчанка узнала после того, как ей должны были выслать карту с ее денежными средствами и компенсацией – однако она ничего так и не получила.

– Таким образом, женщина перевела мошенникам 13 475 000 рублей. По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», – дополняется в сообщении пресс-службы полиции.