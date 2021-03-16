Почти 9 тысяч тонн снега вывезено с территорий подтопления в Ленинском районе Томска

Больше всего мест подтопления насчитывается в Ленинской районе – таких территорий там 15. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

В Томске продолжаются противопаводковые мероприятия. Так, территории Ленинского района наиболее подвержены подтоплению, оттуда с начала года вывезено уже 8,8 тысячи тонн снега. К работам также привлекаются социальные партнеры, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– На территории района функционирует порядка 1 976 предприятий бизнеса, собственную территорию и обязательства по ее содержанию имеют 78 крупных объектов, которые, в том числе, предоставляют нам свои ресурсы в рамках социального партнерства для решения общегородских задач. Это санитарное содержание участков улиц в зимний период, благоустройство, уборка территории, создание ледовых городков, вывоз и ликвидация несанкционированных свалок, – пояснила глава администрации Ленинского района Светлана Садковская.

Напомним, всего на территории Томска определены 28 участков, которые подвержены подтоплению рек и талыми водами: 15 в Ленинском районе, пять в Кировском, по четыре в Октябрьском и Советском.

Также в сообщении пресс-службы мэрии говорится, что городские службы сегодня бросили силы на уборку пешеходных тротуаров. В частности, техника работает по правой стороне пр. Ленина от ул. Герцена до пр. Кирова, от пр. Фрунзе до ул. Нахимова, от пер. 1905 года до ул. Нахимова, а также в пер. Спортивном и на ул. Советской.