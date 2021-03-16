Прием заявлений в первые классы начнется в томских школах 1 апреля

Информация о количестве мест в первых классах есть на сайтах томских школ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласно приказу Минпросвещения приемная кампания по зачислению детей в первые классы будет проводиться с 1 апреля по 30 июня. Это касается тех, кто проживает на территориях, закрепленных за муниципальными школами. Для детей, не проживающих в этих местах, прием заявлений на свободные места начнется 6 июля, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– Заявление о приеме в школу и документы можно подать как лично в общеобразовательное учреждение, так через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, либо посредством электронной почты или через официальный сайт общеобразовательного учреждения, – говорится в сообщении.

Также заявления принимаются на Госуслугах или на портале образовательных услуг Томской области. Через эти сайты можно подать документы только в одно учреждение, при отказе родитель вправе обратиться в другую школу.

Подробную информацию о приеме томичи могут получить на странице департамента образования. Узнать о количестве мест в первых классах можно на информационных стендах и сайтах муниципальных школ.