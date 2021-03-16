Томские власти в 2021 году направят более 2 млрд рублей на лечение онкозаболеваний

Лечение онкологических заболеваний проводится томичам бесплатно по полису ОМС. Фото: Василий Вахрин

Выделенные из бюджета Томского фонда ОМС средства размером 2,2 млрд рублей пойдут на оказание онкологической помощи в условиях дневного и круглосуточного стационара. По словам директора фонда Алексея Рудко, это на 11% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщается на сайте обладминистрации.

– Такие финансовые объемы дают возможность обеспечить пациентов эффективными противоопухолевыми препаратами, а также применять дорогостоящие схемы комбинированной терапии, в том числе лекарства нового поколения, стоимость которой может достигать более одного миллиона рублей, – сказал Алексей Рудко.

Он добавил, что все назначенное лечение проводится томичам бесплатно по полису ОМС.

В сообщении пресс-службы обладминистрации отмечается, что в 2020 году онкопомощь получили более пяти тысяч человек – это 16 484 госпитализации на общую сумму 1,98 млрд рублей. Кроме того, в медорганизациях региона лечились 528 пациентов, на эти цели было направлено еще 78,5 млн.