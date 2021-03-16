В ТОР «Северск» Томской области за восемь лет создадут более 1 200 новых рабочих мест

Одна из задач, которую решают предприятия-резиденты ТОР, – создание рабочих мест для жителей Северска. Фото: с сайта atomsib.ru

Ожидается, что в территории опережающего развития «Северск» в течение 8 лет будет создано более 1 200 новых рабочих мест. В соответствии со среднесрочным прогнозом там появятся около 40 новых резидентов с потенциальным объемом инвестиций свыше 15 млрд рублей.

При этом совокупный объем вложений в инфраструктуру должен составить более 2 млрд рублей, а объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней – 11,5 млрд. Таковы показатели перспективного плана развития ТОР «Северск», который представил наблюдательному совету гендиректор управляющей компании «Атом-ТОР» Николай Пегин. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в разработке стратегического документа принимали участие специалисты АО «Атом-ТОР», администрации Томской области и ЗАТО Северск.

В настоящее время в Северске на территории опережающего развития проекты реализуют 12 резидентов с совокупным объемом инвестиционных обязательств около 1,8 млрд рублей. Их выход на проектную мощность обеспечит создание более 400 новых рабочих мест, говорится в пресс-релизе.