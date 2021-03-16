Автобус с людьми съехал в кювет на трассе в Томской области

Водитель трактора нарушил ПДД и не уступил дорогу автобусу при повороте. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Вчера, 15 марта, около 16:30 по томскому времени на 272-ом километре автодороги Томск-Каргала-Колпашево произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и автобуса с пассажирами. Никто не пострадал, но водитель трактора будет привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

– По предварительным данным, водитель трактора МТЗ 82 осуществляя маневр поворота налево, не предоставил преимущество в движении автобусу ПАЗ 4234, который осуществлял маневр обгона трактора, в результате произошло касательное столкновение транспортных средств. После столкновения автобус ПАЗ совершил съезд с дороги, – говорится в сообщении.

Уточняется, что в автобусе на момент аварии находилось 11 человек, никто из них не пострадал. Водитель трактора привлечен к административной ответственности за то, что не уступил дорогу и управлял транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

Также сотрудники полиции еще устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.