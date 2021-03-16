Погода в Томске 16 марта: ночью возможно похолодание до -20°С, днем будет теплее

По прогнозу, порывы ветра и небольшой снег возможны сегодня только в некоторых районах региона.

Сегодня, 16 марта, по данным регионального Гидрометцентра в Томске и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах региона небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Томской области температура воздуха ночью составит -16…-21°С, в некоторых районах до -11°С, при прояснениях до -26°С. Днем будет -1…-6°С, местами до -11°С. В Томске ночью синоптики прогнозируют -17…-19°С, днем -6…-8°С.

На дорогах местами гололедица.