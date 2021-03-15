«Сообщи, где торгуют смертью»: томичи могут сигнализировать о наркопреступлениях

Полиция и власть пытаются подключить население к борьбе с торговлей "наркотой". Фото: сайт УМВД России по Томской области

С 15 по 26 марта УМВД России по Томской области во взаимодействии с органами исполнительной власти и здравоохранения Томской области проводит на территории региона общероссийскую акцию «Сообщи, где торгуют смертью».

Томичи могут сообщить информацию о совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по телефону дежурной части УМВД России по Томской области 8-(3822)-271-220, а также по телефонам дежурных частей территориальных органов внутренних дел на районном уровне. Звонки принимаются ежедневно, круглосуточно, конфиденциальность гарантируется.

Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, прием от граждан сообщений о совершении противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также оказание консультативной помощи по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей.

Консультативную помощь по вопросам лечения и реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества можно получить, обратившись в ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»: телефон 8-3822-44-34-63 (доб. 226, 108), консультационную службу общественной организации «Независимость», телефон 8-800-234-64-94, антинаркотическую комиссию Томской области, телефон 8-3822-510-905, по вопросам профилактики необходимо обращаться в Антинаркотическую комиссию города Томска по телефону 99-13-09.